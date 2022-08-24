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Ученые создали заменитель мяса из личинок

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Фото: Global Look Press/David Oxberry
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Южнокорейские ученые создали заменитель мяса из белков, содержащихся в теле личинок мучных хрущаков, и сахара. Этих насекомых обычно используют для лабораторных опытов или как корм для мелких животных. Об этом в среду, 24 августа, сообщила пресс-служба Американского химического общества (ACS), передает ТАСС.

По заявлению профессора университета Вонкван в Иксане (Южная Корея) Чо Ынхи, увеличение цен на мясо, а также проблема глобального потепления, заставляет современный мир всё серьезнее рассматривать возможность употребления в пищу различных насекомых.

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«Мы надеемся, что разработанная нами методика обработки личинок мучных хрущаков приведет к появлению искусственных аналогов мяса и «мясных соусов» на базе этих насекомых», — выразил надежду ученый.

В последние годы в мире биологи всё активнее ведут разработки искусственных аналогов мяса. С помощью белков растений или бактерий, различных тканей беспозвоночных ученые стремятся воспроизвести вкус мяса и его пищевые свойства. Подобные исследования, по мнению ученых, сделают производство мяса более щадящим для климата и окружающей среды, а также повысят доступность мяса для потребителей.

Для того чтобы понять, как сделать подобные пищевые продукты более привлекательными для населения, профессор Чо Ынхи и его коллеги проанализировали изменение вкуса и запаха личинок хрущаков при жарке, пропаривании и других видах кулинарной обработки, сравнив показатели с замерами для обычной говядины. Эти данные помогли ученым выделить молекулы, придающие мясу характерный запах и вкус.

Так, данное исследование показало, что «мясной» аромат можно усилить при обжаривании личинок хрущаков, предварительно обработав их с помощью сахара или других простых веществ. В результате опытов ученые получили съедобную пасту из белков личинок с типичным вкусом и ароматом мяса.

Подобный метод, как ожидают ученые, станет новым словом в создании искусственного мяса, а также различных соусов и добавок. Это также сделает подобные продукты более дешевыми и поможет людям более активно бороться с климатическими проблемами.

17 августа врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова заявила «Известиям», что насекомые вполне пригодны в пищу, но в современном мире в этом нет необходимости.

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