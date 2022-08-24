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Врач дал совет людям с астмой на фоне смога и лесных пожаров

Врач Продеус рассказал, как обезопасить себя во время смога от лесных пожаров
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Фото: ТАСС/Терещенко Михаил
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Врач-педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус посоветовал людям, которые страдают астмой, проконсультироваться со своими врачами, чтобы не допустить обострения заболевания на фоне смога от лесных пожаров.

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«Ко мне как к аллергологу-иммунологу уже за вчерашнее утро обращалось некоторое количество пациентов с бронхиальной астмой, которые чувствовали себя хуже, и им пришлось корректировать терапию», — рассказал Продеус.

В пресс-центре НСН в среду, 24 августа, он пояснил, что смог ухудшает показатели дыхания, кроме того, существует психологический момент: видя опасность, им хочется дополнительно обезопасить себя.

В этой связи он посоветовал в период задымления как можно реже выходить на улицу и меньше проветривать помещения, обязательно проводить влажную уборку дома. При наличии заболеваний необходимо проконсультироваться с врачом по вопросу модификации терапии.

Ранее в этот день в центре погоды «Фобос» сообщили агентству городских новостей «Москва», что воздух в городе прогрелся до +30,8 градуса. В ближайшие дни в столице также будет аномально жарко — столбики термометров покажут +31…+33 градуса, в субботу-воскресенье — +30 градусов.

Также научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в этот день сообщал, что смог над столичным регионом уменьшится с четверга-пятницы, когда переменится ветер.

Накануне врач-пульмонолог Попов посоветовал жителям Москвы пока воздержаться от занятий спортом на улице. По его словам, ведь во время смога и при физических нагрузках человек глубже дышит. Из-за сложившихся погодных условий это может плохо сказаться на здоровье, сообщает телеканал «360».

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