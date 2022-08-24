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Патрушев оценил слова Зеленского о непричастности к убийству Дугиной

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Словам украинского лидера Владимира Зеленского, заявившего о непричастности Киева к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной, веры давно нет. Об этом 24 августа заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

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«Словам Зеленского давно нет веры. Президент Украины с первых дней избрания играет по сценарию, написанному западной империей лжи», — сказал он журналистам.

По мнению Патрушева, «злорадная реакция других официальных лиц Украины и их западных покровителей по поводу этого подлого убийства в очередной раз подтвердила подлинную сущность киевских властей, не скрывающих удовлетворения от совершенного преступления».

Дугина погибла вечером 20 августа. Девушка на автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву из деревни Захарово в Московской области с литературно-музыкального фестиваля «Традиция». Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась.

Музыкант Аким Апачев в беседе с «Известиями» выразил мнение, что взорвавшие автомобиль девушки готовили покушение на ее отца — философа Александра Дугина.

22 августа ФСБ заявила о раскрытии преступления. Там рассказали, что исполнительница убийства — гражданка Украины Наталья Вовк, преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. По данным ведомства, Вовк приехала в Россию вместе с дочерью Софией Шабан.

В день убийства они находились на литературно-музыкальном фестивале «Традиция», где Дугина присутствовала в качестве почетного гостя. После совершения управляемого подрыва автомашины Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которой находилась Дугина, 21 августа Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию.

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