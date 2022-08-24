Патрушев отреагировал на слова главы МО Чехии об убийстве Дарьи Дугиной

Если Прага ответит молчанием на слова главы минобороны Чехии Яны Черноховой об убийстве Дарьи Дугиной, то это будет означать полную потерю страной последних признаков правового государства. С таким заявлением выступил 24 августа секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Что касается высказывания министра обороны Чехии Черноховой, то, публично одобрив покушение на Дарью Дугину, она грубо нарушила законодательство самой Чешской Республики. Полагаю, Праге стоит вспомнить, что в чешском уголовном кодексе имеется статья «Поддержка и пропаганда терроризма», под которую полностью попадают высказывания министра. Упомянутая норма закона предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до 10 лет», — отметил он.

Патрушев также добавил, что чешским властям было бы правильно проанализировать слова главы оборонного ведомства и дать им правовую оценку.

«В случае если Прага закроет глаза на столь бесчеловечную выходку, это может фактически означать утрату Чехией последних признаков правового государства», — отметил секретарь Совбеза.

Он также добавил, что РФ исходит из принципов того, что вне зависимости от политической идеологии государства оно не имеет право игнорировать публичное поощрение терроризма, особенно если оно исходит из уст правительственного чиновника.

Ранее, 23 августа, постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил, что Россия ожидает оценки правоохранительными органами Чехии высказывания министра обороны страны Яны Черноховой об убийстве политолога и журналистки Дарьи Дугиной. Чернохова заявила, что ей ни жаль ни Дарью, ни ее отца — философа Александра Дугина, добавив, что «ночь на 21 августа в России запомнят надолго».

В тот же день премьер-министр Чехии Петр Фиала отверг обвинения со стороны России в поддержке страной терроризма. Он заявил, что это является проявлением высшей степени цинизма.

Дарья Дугина была убита вечером 20 августа. Она направлялась в Москву из деревни Захарово в Московской области с литературно-музыкального фестиваля «Традиция» на автомобиле. Около 21:35 в районе поселка Большие Вяземы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась.

По одной из версий, покушение готовилось на ее отца, философа Александра Дугина, который должен был ехать с дочерью в одном автомобиле, однако в последний момент он передумал и пересел в другое авто.

Два дня спустя ФСБ заявила о раскрытии преступления. Выяснилось, что его исполнителем является гражданка Украины Наталья Вовк, оно было подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. По данным ведомства, Вовк приехала в Россию вместе с дочерью Софией Шабан. В день убийства они находились на литературно-музыкальном фестивале «Традиция», где Дугина присутствовала в качестве почетного гостя.

По факту убийства Дугиной было возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом»). Кроме того, Следственный комитет России 23 августа рассказал о намерении объявить Наталью Вовк в розыск.