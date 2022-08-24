Турция заявила, что Крым должен перейти Украине в случае подписания соглашения с Россией
- Новости
- Мир
- Турция заявила, что Крым должен перейти Украине в случае подписания соглашения с Россией
В случае подписания между делегациями Москвы и Киева мирного соглашения по итогам специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса Крым должен вернуться в состав Украины. Такое заявление в среду, 24 августа, сделал официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью телеканалу CNN.
«Крым является частью украинской территории. Это должно быть основой любого соглашения, которое будет заключено», — заявил Калын.
Он также заявил, что позиция Анкары не менялась с момента воссоединения полуострова с Россией в 2014 году.
23 августа президент Украины Владимир Зеленский в ходе проведения второго саммита «Крымская платформа» заявил, что Киев вернет себе крымский полуостров «любыми средствами».
17 августа газета Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщила, что Вашингтон разрешил украинской армии использовать американское оружие для ударов по Крыму.
Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Россия неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.