Гассиев заявил о долгом ожидании поединка с Уэлчем

Российский боец Мурат Гассиев заявил, что очень долго ждал поединка с американским боксером Карлоус Уэлчем. Об этом в среду, 24 августа, он сказал корреспонденту «Известий» перед предстоящим боем, который в пятницу состоится в Сербии.

«Я его долго ждал. Было очень много разных моментов, по которым я не мог выступить. Но сейчас все травмы позади. Я сосредоточен на следующем бое. И жду 26-го числа», — сказал он.

Накануне менеджер российского боксера Алексей Авсецин назвал Уэлча достойным соперником для тяжеловеса Гассиева. По его словам, спортсмен активно готовится к этому бою после большого перерыва из-за травмы и уже успешно провел спарринг-подготовку с тремя разными спортсменами.

На одной из своих тренировок боец позволил присутствовать журналистам. Судя по уверенным и быстрым движениям на ринге, Мурат выходит на поединок с Уэлчем в отличной форме, в которой он был и раньше, когда стал чемпионом мира по версиям IBF и WBA.

Ранее, 21 августа, боец смешанного стиля Марат Балаев рассказал «Известиям», что Гассиев обладает большим мастерством и потенциалом, которые ему предстоит показать в поединке против Уэлча. Как отметил Балаев, в своем тяжелом весе российский боксер способен сотрясать людей.

Мурат Гассиев — экс-чемпион мира по версиям IBF (2016–2018) и WBA (2018) в первом тяжелом весе, а также действующий чемпион по версии WBA Asia в тяжелом весе. Из 30 поединков он одержал 28 побед. Последний бой Гассиева состоялся в июле 2021 года. Тогда он техническим нокаутом победил немца Михаэля Валлиша.

Американский боксер Карлоус Уэлч является бывшим чемпионом мира IBA в супертяжелом весе. Он провел 24 боя, из которых 21 закончился победой. В двух поединках 42-летний спортсмен потерпел поражение, а один завершил вничью.

Гассиев и Уэлч встретятся на ринге 26 августа в рамках турнира «Битва у крепости Калемегдан», посвященного празднованию Международного дня бокса федерациями бокса России и Сербии. Зрители РЕН ТВ увидят прямое включение из Белграда.

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