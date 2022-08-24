Березовый шпон начала экспортировать Удмуртия в Иран

Удмуртия впервые отправила в Иран свой березовый шпон. Специалисты регионального управления Россельхознадзора проконтролировали отправку 67,7 куб. м продукции.

В партиях не обнаружено вредных организмов. Ведомство выдало на экспорт два фитосанитарных сертификата, пишет ИА «Сусанин».

С начала этого года из Удмуртии в Китай отправили 14,5 тыс. куб. м лесоматериалов, в том числе и березовый шпон.

Ранее сообщалось, что в июне Великобритания впервые за всю историю не импортировала топливо из России после введения санкций в связи с началом РФ спецоперации по защите Донбасса. Импорт товаров упал до £33 млн ($39 млн), что стало самым низким уровнем с начала регистрации в январе 1997 года.