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Во Франции задержали троих подозреваемых в ограблении квартиры Касселя

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Manuele Mangiarotti
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Французская полиция задержала троих подозреваемых в ограблении квартиры актера Венсана Касселя в Париже. Об этом в среду, 24 августа, сообщила газета Le Parisien.

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Как сообщает издание, преступление произошло в ночь на 22 августа. Ранним утром в полицию поступило сообщение о возможном ограблении в доме на улице Менильмонтан. Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили трех человек, выносивших их дома электронику. Они были задержаны.

Уточняется, что двое из подозреваемых — несовершеннолетние, а третьему задержанному 18 лет.

По данным издания, сам актер не пострадал, т.к. в момент совершения преступления отсутствовал. Как предполагается, злоумышленники проникли в квартиру звезды через окно и тщательно обыскали всё помещение.

Оперативники связались с помощником Касселя, чтобы провести опись имущества, добавляет Le Parisien.

В 2009 году квартира Касселя уже подвергалась ограблению. Преступление произошло во время поездки актера на Каннский кинофестиваль. Издание отмечает, что тогда воры вынесли из квартиры драгоценности на €80 тыс., а также два компьютера и итальянский паспорт его тогдашней супруги Моники Белуччи.

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