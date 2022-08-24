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ВСУ выпустили более 10 снарядов за день по району Новой Каховки
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ВСУ выпустили более 10 снарядов за день по району Новой Каховки

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Фото: t.me/newkahovka_ru
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили в течение дня, 24 августа, уже более 10 снарядов по району Новой Каховки в Херсонской области. Об этом сообщили в военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района.

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«Больше 10 снарядов, точнее пока не могу сказать. Тревога продолжается», — передает сообщение ТАСС.

Информация о повреждениях и пострадавших в результате атаки ВСУ выясняется.

Ранее в среду глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что ВСУ нанесли артиллерийский удар по Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).

19 августа российская ПВО отразила ракетную атаку на Каховскую ГЭС со стороны ВСУ.

13 августа после ракетных ударов ВСУ по Каховской ГЭС руководство предприятия приняло решение отключить одну турбину станции. По словам замдиректора гидроэлектростанции по реконструкции Арсения Зеленского, шестой гидроагрегат станции был выведен из эксплуатации в целях безопасности, поскольку есть непосредственная опасность разлива масла из-за попадания и разлета осколков.

Он также предупредил, что повреждения, которые могут быть нанесены плотине гидроэлектростанции в результате обстрелов ВСУ, чреваты риском атомной катастрофы на Запорожской атомной электростанции (АЭС). По словам замдиректора, ГЭС работает в аварийном режиме с первых дней боевых действий.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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