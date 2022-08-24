Шестиклассник объединил историю Донбасса и Оренбуржья в одном проекте

Шестиклассник Андрей Юрин из Оренбурга представит в Москве исторический проект, в рамках которого расскажет об истории своего края жителям Донбасса. Точкой пересечения в рамках проекта он выбрал фигуру Владимира Даля, уроженца современного Луганска (тогда — поселка Луганский завод), сообщают региональные СМИ.

В частности, одним из его псевдонимов был «Казак Луганский», напоминают журналисты.

Культурно-образовательный проект Юрина под названием «Даль без границ» представляет собой смонтированный видеоряд, где школьник в доступном и интересном формате рассказывает об истории Оренбуржья.

— Школьник предлагает создать культурное пространство, которое поможет детям и взрослым из Донецка и Луганска узнать историю Оренбуржья через фигуру писателя, этнографа, лексикографа, уроженца Луганска — Владимира Ивановича Даля, — отмечают в министерстве региональной и информационной политики Оренбургской области.

Ученик Оренбургского физико-математического лицея стал самым юным участником Детского культурного форума. Форум пройдет в Москве с 24 по 28 августа.