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Американский подполковник Дэвис обвинил Запад и Украину в высокомерии

Автор 19Fortyfive: высокомерие Запада и Киева привело к конфликту вокруг Украины
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Фото: Global Look Press/ZB/Britta Pedersen
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Высокомерие Запада и Киева стало причиной конфликта вокруг Украины. Такое мнение 23 августа выразил подполковник вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис в материале для портала 19Fortyfive.

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«Запад в целом и президент Украины Владимир Зеленский в частности позволили высокомерию руководить своими действиями, отказавшись от многих потенциальных возможностей, которые помогли бы избежать конфликта», — говорится в публикации.

Дэвис также напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно предупреждал о том, что продвижение НАТО на восток является «серьезной провокацией». По словам бывшего военного, российский лидер продолжит и дальше действовать в интересах своей страны, а Вашингтону и Брюсселю придется принимать «плохое решение», поддавшись «эмоциональной мольбе» Украины, которая не входит в НАТО.

Ранее, 11 августа, экс-советник министра обороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что США 10 лет поставляли на Украину оружие и настраивали против России, и в этой связи с позиции американской стороны будет весьма странно удивляться сложившейся с Донбассом ситуации.

29 июля бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер сказал, что США ведут себя как избалованная сверхдержава, при этом в кризисе виноват не президент России Владимир Путин, а американский лидер Джо Байден. Он подчеркнул, что мир населяют и другие люди со своими суверенными интересами, а не только американцы, но при этом Штаты пытаются навязать свою волю России, Украине и всей Европе в целом.

До этого, 25 июля, депутат Национального совета Австрии Мартин Граф выразил мнение, что украинские олигархи виновны в развязывании военных действий. В частности, они финансируют незаконные вооруженные формирования и националистов. Он отметил, что Евросоюзу необходимо ввести санкции в отношении богатейших людей Украины.

7 июля Путин заявил, что «войну» на Украине развязал коллективный Запад. Глава государства опроверг утверждения западных стран, что Россия виновна в происходящем. Также он подчеркнул, что западные страны должны были понять, что проиграли уже с самого начала спецоперации России по защите Донбасса, поскольку ее начало означает переход к иному миропорядку.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях ДНР и ЛНР, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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