Рабочий погиб во время взрывов боеприпасов в Башкирии
На территории поселка Урман в Башкирии произошли взрывы. Источник ИА «МедиаКорСеть» пишет, что погиб 33-летний рабочий, который занимался нелегальным сбором боеприпасов и проживал в соседней деревне.
Информация о взрывах в Урмане появилась в соцсетях накануне, 23 августа. Происшествие было зафиксировано недалеко от территории ликвидированной воинской части Иглинского района.
Источник агентства происходящее подтвердил. По его данным, во вторник около 20 часов в Урмане начались хлопки.
В июле 2020 года в Урмане при взрыве боеприпасов на бывшем арсенале пострадали четверо. Подрыв боеприпасов произошел во время работ, которые проводили сотрудники подрядной организации, нанятой военными.
Это не первое происшествие на территории воинской части у поселка Урман. Несколько лет назад на складе произошел пожар. Загорелась сухая трава, затем огонь перекинулся на склад и последовали взрывы.