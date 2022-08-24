Поезд насмерть сбил мужчину в Краснодарском крае

Мужчина погиб в результате наезда поезда в Калининском районе Краснодарского края. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на региональное ЛУ МВД России на транспорте.

Трагедия произошла рано утром 24 августа на железнодорожной станции Величковка. Машинист локомотива заметил мужчину и применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

На вид погибшему 35–40 лет, его личность устанавливается.

22 августа в Вологодской области нетрезвый мужчина пытался перейти пути на железнодорожном мосту через реку Стригу. В этот момент его сбил поезд. Пострадавшего пенсионера доставили в больницу.