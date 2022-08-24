Реклама
Прямой эфир
Экономика
Мишустин заявил об уменьшении госдолга России на треть
Мир
ВСУ нанесли артиллерийский удар по Каховской ГЭС
Мир
В Германии офисные здания будут отапливать до 19 градусов для экономии энергии
Общество
Ройзмана доставят в Москву для следственных действий по делу о дискредитации ВС РФ
Политика
Путин поручил кабмину организовать выплаты родителям школьников из Донбасса
Мир
Потери от отсутствия туристов из РФ на Лазурном Берегу оценили в €50 млн
Мир
Посол РФ заявил о бесполезности канадских санкций
Общество
Путин назвал сложной ситуацию с пожарами в Рязанской области
Экономика
ЦБ России повысил официальный курс доллара на 25 августа
Экономика
Объем продаж новостроек в Москве вырос на 30% за два месяца
Мир
ВСУ выпустили более 10 снарядов за день по району Новой Каховки
Мир
В Запорожье ждут приезда миссии МАГАТЭ на ЗАЭС в начале сентября

Посольство РФ назвало абсурдным заявление МИД Литвы о допуске россиян в страну

0
Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Предложение главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса принимать решение о пропуске россиян в республику на основании ответа на вопрос о принадлежности Крыма является абсурдным. Об этом в среду, 24 августа, заявили в посольстве РФ в Вильнюсе.

Отказ от веры: от русских в Латвии требуют предать свои убеждения
За поддержку СВО пригрозили лишать гражданства страны

Отмечается, что подобные заявления Ландсбергиса свидетельствуют об агонии западного санкционного режима, так как все возможные рестрикции уже были задействованы.

«Теперь начался поиск мер из разряда курьезных. Сегодня заговорили о требовании правильно ответить на вопрос о принадлежности Крыма, завтра, по-видимому, для прохождения литовской границы здешние власти потребуют надевать «чепчики» в цветах литовского флага. И всё это уже даже не смешно», — сообщили в посольстве РФ «РИА Новости».

В российской дипмиссии добавили, что деятельность Ландсбергиса в Литве одобряют всего 18% жителей, что ему хорошо известно.

Накануне Ландсбергис высказал мнение, что гражданам России, желающим пересечь границу Балтии, нужно будет высказать свое отношение к спецоперации на Украине и в Донбассе и ответить на вопрос о статусе Крыма. Он добавил, что ответ может повлиять на отказ во въезде, даже если у человека шенгенская виза.

В свою очередь политолог Руслан Бальбек заявил, что такое предложение лишит добропорядочных туристов интереса совершать поездки в страну. По его словам, люди ездят в Прибалтику отдыхать, а «не участвовать в чьих-то политических инсинуациях». По мнению эксперта, таким образом глава МИД Литвы в какой-то степени действует в интересах развития внутреннего туризма России.

23 августа сообщалось, что страны Балтии, а также Польша и Финляндия могут ввести региональный запрет на въезд на свои территории граждан из России, даже невзирая на общее решение Евросоюза по данному вопросу.

19 августа Ландсбергис призвал аннулировать действующие туристические шенгенские визы, выданные россиянам. Глава МИДа отметил, что многие страны ЕС сопротивляются запрету на выдачу виз гражданам России, в связи с чем он призвал их «хотя бы более внимательно изучить уже выданные визы». В случае если есть какие-то сомнения в отношении держателей виз, им необходимо запретить въезд.

Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев, в свою очередь, назвал призывы ряда европейских стран запретить выдачу гражданам России шенгенских виз открытым шовинизмом.

Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022