Посольство РФ назвало абсурдным заявление МИД Литвы о допуске россиян в страну

Предложение главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса принимать решение о пропуске россиян в республику на основании ответа на вопрос о принадлежности Крыма является абсурдным. Об этом в среду, 24 августа, заявили в посольстве РФ в Вильнюсе.

Отмечается, что подобные заявления Ландсбергиса свидетельствуют об агонии западного санкционного режима, так как все возможные рестрикции уже были задействованы.

«Теперь начался поиск мер из разряда курьезных. Сегодня заговорили о требовании правильно ответить на вопрос о принадлежности Крыма, завтра, по-видимому, для прохождения литовской границы здешние власти потребуют надевать «чепчики» в цветах литовского флага. И всё это уже даже не смешно», — сообщили в посольстве РФ «РИА Новости».

В российской дипмиссии добавили, что деятельность Ландсбергиса в Литве одобряют всего 18% жителей, что ему хорошо известно.

Накануне Ландсбергис высказал мнение, что гражданам России, желающим пересечь границу Балтии, нужно будет высказать свое отношение к спецоперации на Украине и в Донбассе и ответить на вопрос о статусе Крыма. Он добавил, что ответ может повлиять на отказ во въезде, даже если у человека шенгенская виза.

В свою очередь политолог Руслан Бальбек заявил, что такое предложение лишит добропорядочных туристов интереса совершать поездки в страну. По его словам, люди ездят в Прибалтику отдыхать, а «не участвовать в чьих-то политических инсинуациях». По мнению эксперта, таким образом глава МИД Литвы в какой-то степени действует в интересах развития внутреннего туризма России.

23 августа сообщалось, что страны Балтии, а также Польша и Финляндия могут ввести региональный запрет на въезд на свои территории граждан из России, даже невзирая на общее решение Евросоюза по данному вопросу.

19 августа Ландсбергис призвал аннулировать действующие туристические шенгенские визы, выданные россиянам. Глава МИДа отметил, что многие страны ЕС сопротивляются запрету на выдачу виз гражданам России, в связи с чем он призвал их «хотя бы более внимательно изучить уже выданные визы». В случае если есть какие-то сомнения в отношении держателей виз, им необходимо запретить въезд.

Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев, в свою очередь, назвал призывы ряда европейских стран запретить выдачу гражданам России шенгенских виз открытым шовинизмом.

Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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