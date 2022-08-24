СК организовал проверку по факту гибели рыбака в Карелии

В Медвежьегорском районе Карелии организована проверка по факту гибели мужчины на Путкозере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

По данным ведомства, 16 августа 47-летний мужчина отправился рыбачить на Путкозеро, после чего перестал выходить на связь. Родственники обратились в полицию, уточняет ИА FlashNord.

23 августа тело мужчины было обнаружено на берегу водоема. Следователи зафиксировали на нем признаки утопления.

По факту гибели рыбака организована проверка, пишет ИА «Карелinform». По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

В июне в реке Иртыш в Тюменской области было обнаружено тело погибшего мужчины. Предполагается, что он мог запутаться в рыболовных сетях и утонуть.