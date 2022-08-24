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Шойгу назвал сознательным решением замедление темпов наступления в ходе СВО

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Решение о замедлении наступления союзных сил в Донбассе и на Украине было принято сознательно для минимизации жертв среди мирного населения. Об этом 24 августа заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Он отметил, что российская армия в ходе спецоперации строго соблюдает нормы гуманитарного права, удары наносятся высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры вооруженных сил Украины (ВСУ) — пунктам управления, аэродромам, складам, укрепрайонам и объектам военно-промышленного комплекса.

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«При этом делается всё, чтобы избежать жертв среди мирных граждан. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но мы идем на это сознательно», — сказал Шойгу на совещании глав военных ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В то же время, по его словам, ВСУ применяют тактику выжженной земли и действуют как террористы: размещают огневые позиции в жилых районах, больницах, школах и детсадах.

Ранее, в мае, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что военная операция РФ затянулась. При этом белорусский лидер отметил, что не настолько погружен в эту проблему, чтобы говорить, идет ли спецоперация по плану.

До этого в апреле российский лидер Владимир Путин сказал, что военная операция идет по плану, а сроки ее завершения зависят от интенсивности боевых действий. Он подчеркнул, что скрывать от общественности ничего не нужно.

В марте пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что с самого начала никто не думал, что спецоперация займет пару дней. Представитель Кремля также сказал, что она проходит строго в соответствии с планами и целями, которые были установлены заранее.

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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