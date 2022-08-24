Кардиологи рассказали о пользе ходьбы по десять минут в день

Ученые из Европейского общества кардиологов изучили связь между ходьбой и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний у людей старше 85 лет. Чтобы продлить жизнь, им необходимо ходить по 10 минут в день, говорится в исследовании, которое 24 августа приводит «Газета.ru».

«Люди с возрастом реже выполняют рекомендации по физической активности. Наше исследование показывает, что ходьба не менее одного часа в неделю полезна для людей в возрасте 85 лет и старше. Проще говоря, гуляйте по 10 минут каждый день», — говорят ученые.

Авторы работы выяснили, что по сравнению с малоподвижными людьми, у тех, кто ходил пешком не менее одного часа в неделю, относительный риск смертности на 40% ниже.

Всего в исследовании приняли участие 7047 взрослых. Участники были разделены на пять групп в зависимости от времени, затрачиваемого на ходьбу в медленном темпе в неделю. Больше половины участников — 57,5% — не совершали медленной ходьбы, а 8,5% ходили менее одного часа в неделю. Остальные уделяли пешим прогулкам от одного до трех часов в неделю.

Ранее в августе американский кардиолог Кулдип Сингх назвал неочевидные симптомы проблем с кровообращением. Указывать на заболевание могут отеки ног и боль при ходьбе. Также на нарушение нормального кровообращения могут указывать боли в области живота или груди. А вот слабость в руках и спутанная речь говорят о недостаточном кровоснабжении головного мозга, что чревато инсультом. При подобных симптомах врач советует как можно скорее обратиться за медицинской помощью.