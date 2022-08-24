Реклама
Прямой эфир
Экономика
Мишустин заявил об уменьшении госдолга России на треть
Мир
ВСУ нанесли артиллерийский удар по Каховской ГЭС
Мир
В Германии офисные здания будут отапливать до 19 градусов для экономии энергии
Общество
Ройзмана доставят в Москву для следственных действий по делу о дискредитации ВС РФ
Политика
Путин поручил кабмину организовать выплаты родителям школьников из Донбасса
Мир
Потери от отсутствия туристов из РФ на Лазурном Берегу оценили в €50 млн
Мир
Посол РФ заявил о бесполезности канадских санкций
Общество
Путин назвал сложной ситуацию с пожарами в Рязанской области
Экономика
ЦБ России повысил официальный курс доллара на 25 августа
Экономика
Объем продаж новостроек в Москве вырос на 30% за два месяца
Мир
ВСУ выпустили более 10 снарядов за день по району Новой Каховки
Мир
В Запорожье ждут приезда миссии МАГАТЭ на ЗАЭС в начале сентября

Кардиологи рассказали о пользе ходьбы по десять минут в день

Кардиологи рекомендовали людям старше 85 лет ходить по десять минут в день
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ученые из Европейского общества кардиологов изучили связь между ходьбой и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний у людей старше 85 лет. Чтобы продлить жизнь, им необходимо ходить по 10 минут в день, говорится в исследовании, которое 24 августа приводит «Газета.ru».

Движение сверх: ходьбу после инсульта простимулируют электричеством
Создан прибор, электроды которого воздействуют через кожу, не причиняя боли

«Люди с возрастом реже выполняют рекомендации по физической активности. Наше исследование показывает, что ходьба не менее одного часа в неделю полезна для людей в возрасте 85 лет и старше. Проще говоря, гуляйте по 10 минут каждый день», — говорят ученые.

Авторы работы выяснили, что по сравнению с малоподвижными людьми, у тех, кто ходил пешком не менее одного часа в неделю, относительный риск смертности на 40% ниже.

Всего в исследовании приняли участие 7047 взрослых. Участники были разделены на пять групп в зависимости от времени, затрачиваемого на ходьбу в медленном темпе в неделю. Больше половины участников — 57,5% — не совершали медленной ходьбы, а 8,5% ходили менее одного часа в неделю. Остальные уделяли пешим прогулкам от одного до трех часов в неделю.

Ранее в августе американский кардиолог Кулдип Сингх назвал неочевидные симптомы проблем с кровообращением. Указывать на заболевание могут отеки ног и боль при ходьбе. Также на нарушение нормального кровообращения могут указывать боли в области живота или груди. А вот слабость в руках и спутанная речь говорят о недостаточном кровоснабжении головного мозга, что чревато инсультом. При подобных симптомах врач советует как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022