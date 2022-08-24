Штормовой ветер обрушится на ЯНАО в ближайшие сутки

МЧС предупредило жителей ЯНАО о шторме, который обрушится на регион в четверг, 25 августа. Ожидается сильный ветер, порывы которого будут достигать 22 м/с.

Очень сильный ветер, по данным синоптиков, будет на территориях Ямальского, Надымского, Пуровского, Тазовского и Красноселькупского районов. В ведомстве попросили ямальцев соблюдать меры безопасности, пишет ИА «Ура.ру».

24 августа сообщалось, что во время шторма на Сахалине три судна сорвало с якоря. На борту находится в общей сложности 54 человека.

В декабре 2021 года сильный шторм стал причиной того, что судно, предназначенное для перевозки грузов, — плашкоут — затонуло в магаданской бухте Нагаева. Согласно основной версии, причиной происшествия является сильная волна от циклона.