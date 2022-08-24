Посольство России начало выдачу виз задержанным у памятника в Риге

Посольство России в Латвии начало выдавать визы тем, кого задержали во время протестов возле памятника Освободителям Риги, чтобы они могли покинуть республику. Об этом посол РФ Михаил Ванин заявил в среду, 24 августа, в эфире «России 24».

Дипломат отметил, что выдавать визы задержанным у памятника людям начали для того, чтобы они могли беспрепятственно покинуть латвийскую территорию и найти убежище в России, если понадобится, передает RT.

Ранее среду посольство России в Латвии направило в министерство иностранных дел республики ноту протеста. Она обусловлена демонтажем памятника Освободителям Риги. По словам представителей дипмиссии, Россия оставляет за собой право на введение мер ответного характера, сообщает телеканал «Звезда».

В этот же день Ванин назвал отвратительными и изуверскими действия региональных властей по сносу памятника Освободителям Риги.

24 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что снос мемориала Освободителям Риги угрожает обернуться расколом общества Латвии, но власти страны не остановятся, так как их главная цель — уничтожение исторической памяти.

Тогда же президент Латвии Эгилс Левитс отметил необходимость в изоляции нелояльных к государству членов русского общества, передает НСН.

Памятник Освободителям Риги демонтировали в латвийской столице во вторник, 23 августа. У подножия работал экскаватор, который демонтировал ступени, сообщает телеканал «360». Другой перевозил строительный мусор в контейнер. По словам корреспондента «Известий», латвийская полиция не дала напоследок ни цветы возложить, ни свечи зажечь.

В тот же день по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело по факту сноса памятника.