Дачные и приусадебные участки подтопило из-за паводка в ЕАО

Десять приусадебных участков, 22 дачных участка, а также отрезок дороги подтопило в Еврейской автономной области в результате паводка. В предстоящие сутки подъем воды ожидается на малых и средних реках региона.

Подтопления зарегистрированы в Смидовичском районе. Глубина подтопления на одной из местных дорог составляет 10–50 см. За последние сутки зарегистрированы колебания воды на реке Амур, на гидрологическом посту Ленинское уровень воды превышает отметку неблагоприятного явления на 51 см, на посту Нижнеспасское — на 65 см. Об этом сообщает ИА EAOMedia.

На малых и средних реках подъем воды составил до 43 см. В ближайшие сутки вероятен рост еще на 20 см с подтоплением поймы на реках Икура и Бира.

По данным синоптиков, паводок обусловлен выпадением осадков на реках Большая Бира, Икура и Кирга. Также гребень паводка смещается по реке Амур, прохождение гребня ожидается до 26 августа. Спасатели ежедневно объезжают участки, которые могут попасть в зону подтопления, и информируют население.

Ранее в этот день режим повышенной готовности в связи с ухудшением паводковой обстановки ввели в Хабаровском крае. Уровень воды в Амуре в районе Хабаровска составляет около 500 см, при этом неблагоприятной считается отметка 450 см.