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Штаб-квартира НАТО в Брюсселе занялась производством меда

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Фото: nato.int
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В штаб-квартире НАТО в Брюсселе разместили четыре улья в рамках участия в европейских экологических проектах. Об этом альянс сообщил 24 августа на своем сайте.

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Первые два улья в штаб-квартире установили еще в 2020 году. Каждый из них приносит порядка 80–100 кг меда в год, однако большая его часть остается пчелам для поддержания жизни, следует из сообщения.

С каждого улья пчеловоды собирают около 25 кг меда ежегодно и продают его на благотворительном базаре для поддержки местных и международных проектов, рассказывают на сайте альянса.

Ранее, 22 августа, газета Liberation сообщала, что из-за плохого урожая Франция столкнется с дефицитом меда, картошки и молока.

Глава союза французских пчеловодов (Unaf) Кристиан Пон назвал 2022 год черным для отрасли, а текущую ситуацию — драматической, добавив, что из-за аномальной жары перестали цвести медоносы, поэтому пчелам просто нечего добывать.

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