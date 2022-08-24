«Адмиралтейские верфи» передали в эксплуатацию платформу «Северный полюс»

«Адмиралтейские верфи» передали в эксплуатацию Росгидромету ледостойкую самодвижущуюся платформу (ЛСП) «Северный полюс». Об этом 24 августа сообщили в пресс-службе Объединенной судостроительной компании.

«Судно, отшвартованное от достроечной набережной предприятия, отправилось в Большой порт Санкт-Петербург. Здесь ледостойкая самодвижущаяся платформа пройдет подготовку к переходу в Мурманск и далее — в первую научно-исследовательскую экспедицию», — рассказали в пресс-службе.

«Северный полюс» построен по заказу Росгидромета в рамках реализации государственной программы по социально-экономическому развитию Арктической зоны. Контракт между «Адмиралтейскими верфями» и Росгидрометом на строительство ЛСП был подписан в апреле 2018 года. Судно заложено 10 апреля 2019 года.

«Основное предназначение платформы, высота которой от киля до верхней точки средней мачты составляет 42,5 м, что равно 13-этажному дому, — «жить» во льдах. И я убежден, что эта жизнь окажется успешной и плодотворной для российской науки, а данные, полученные в ходе экспедиций в Арктику внесут существенный вклад в дальнейшее изучение и развитие региона», — рассказал главный строитель кораблей «Адмиралтейских верфей» Руслан Шереметьев.

ЛСП «Северный полюс» способна самостоятельно дрейфовать и передвигаться во льдах со скоростью до 10 узлов. Запас размещаемого на борту топлива позволит платформе автономно находиться в экспедиции до двух лет. Экипаж судна насчитывает 14 человек, научный персонал — 34 человека.

10 февраля 2021 года сообщалось, что «Северный полюс» может выйти в свой первый рейс в 2022 году. Контракт на строительство платформы «Северный полюс» между Росгидрометом и предприятием «Адмиралтейские верфи» был заключен весной 2018 года.