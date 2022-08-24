Дело возбудили по факту гибели рабочего на стройке в Барнауле
В Барнауле (Алтайский край) возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего, который упал с высоты на стройке. Об этом сообщает СУ СКР по региону.
Трагедия произошла 22 июля 2022 года на строящемся объекте на улице Партизанская, 175. Во время разгрузки стройматериалов 36-летний рабочий упал с высоты восьмого этажа в помещение второго этажа.
Мужчина получил множественные переломы и скончался на месте, уточняет altapress.ru.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших по неосторожности смерть человека». Все обстоятельства, а также лица, ответственные за соблюдение правил безопасности, устанавливаются.
22 августа сообщалось, что двое рабочих погибли во время очистки колодца в Челябинской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия.