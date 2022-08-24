Реклама
Прямой эфир
Экономика
Мишустин заявил об уменьшении госдолга России на треть
Мир
ВСУ нанесли артиллерийский удар по Каховской ГЭС
Мир
В Германии офисные здания будут отапливать до 19 градусов для экономии энергии
Общество
Ройзмана доставят в Москву для следственных действий по делу о дискредитации ВС РФ
Политика
Путин поручил кабмину организовать выплаты родителям школьников из Донбасса
Мир
Потери от отсутствия туристов из РФ на Лазурном Берегу оценили в €50 млн
Мир
Посол РФ заявил о бесполезности канадских санкций
Общество
Путин назвал сложной ситуацию с пожарами в Рязанской области
Экономика
ЦБ России повысил официальный курс доллара на 25 августа
Экономика
Объем продаж новостроек в Москве вырос на 30% за два месяца
Мир
ВСУ выпустили более 10 снарядов за день по району Новой Каховки
Мир
В Запорожье ждут приезда миссии МАГАТЭ на ЗАЭС в начале сентября
Сюжет:

МВД объявило вознаграждение за помощь в поимке командиров «Азова»

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство внутренних дел (МВД) РФ объявило о вознаграждении в 1 млн рублей за помощь в задержании двух командиров украинского национального батальона Константина Немичева и Сергея Величко. Об этом 24 августа сообщил портал «МВД Медиа».

Штурмовой сезон: союзные силы наступают в Соледаре и под Артемовском
ВС РФ и народные милиции заставляют ВФУ откатиться на линию Славянск – Краматорск – Константиновка

Мужчины обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ.

«В ходе предварительного следствия установлено, что указанные лица пытали российских военнослужащих и убивали их с особой жестокостью», — заявили в ведомстве.

Немичев и Величко объявлены в международный розыск и заочно арестованы судом. Фигурантов также включили в федеральный список «Десять особо опасных разыскиваемых преступников».

В июне Следственный комитет России (СКР) направил в прокуратуры Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) 10 уголовных дел о преступлениях киевского режима против мирного населения Донбасса.

В ведомстве также добавили, что окончено и передано в Генеральную прокуратуру ДНР уголовное дело в отношении командира первой самоходно-артиллерийской батареи второго дивизиона войсковой части А-3283 Сергея Палийчука.

1 июня в ДНР анонсировали ряд военных трибуналов над украинскими боевиками, которые пройдут до осени. В частности, первым будет Мариупольский трибунал. Там будут рассматриваться преступления, совершенные в Волновахе. Завершающим этапом, как ожидается, станет международный трибунал.

До этого, 31 мая, глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что у следственных органов республики уже хватает материалов для проведения первого этапа трибунала над украинскими националистами. Он состоится в обозримом будущем. Пушилин подчеркнул, что процесс будет максимально открытым.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях ДНР и ЛНР, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022