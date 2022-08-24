МВД объявило вознаграждение за помощь в поимке командиров «Азова»

Министерство внутренних дел (МВД) РФ объявило о вознаграждении в 1 млн рублей за помощь в задержании двух командиров украинского национального батальона Константина Немичева и Сергея Величко. Об этом 24 августа сообщил портал «МВД Медиа».

Мужчины обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ.

«В ходе предварительного следствия установлено, что указанные лица пытали российских военнослужащих и убивали их с особой жестокостью», — заявили в ведомстве.

Немичев и Величко объявлены в международный розыск и заочно арестованы судом. Фигурантов также включили в федеральный список «Десять особо опасных разыскиваемых преступников».

В июне Следственный комитет России (СКР) направил в прокуратуры Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) 10 уголовных дел о преступлениях киевского режима против мирного населения Донбасса.

В ведомстве также добавили, что окончено и передано в Генеральную прокуратуру ДНР уголовное дело в отношении командира первой самоходно-артиллерийской батареи второго дивизиона войсковой части А-3283 Сергея Палийчука.

1 июня в ДНР анонсировали ряд военных трибуналов над украинскими боевиками, которые пройдут до осени. В частности, первым будет Мариупольский трибунал. Там будут рассматриваться преступления, совершенные в Волновахе. Завершающим этапом, как ожидается, станет международный трибунал.

До этого, 31 мая, глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что у следственных органов республики уже хватает материалов для проведения первого этапа трибунала над украинскими националистами. Он состоится в обозримом будущем. Пушилин подчеркнул, что процесс будет максимально открытым.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях ДНР и ЛНР, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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