Суд назначил условный срок фигурантке дела об отравлении алкоголем в Оренбуржье

Адамовский районный суд Оренбургской области приговорил к 1,6 года условно одну из фигуранток уголовного дела об отравлении мужчины алкоголем в Орске. Об этом сообщается 24 августа на сайте судебной инстанции.

Суд также назначил 68-летней женщине, продававшей контрафакт, штраф в 50 тыс. рублей и обязал выплатить жене одного из погибших компенсацию морального вреда на 1 млн рублей, учитывая активное способствование расследованию преступления и добровольное возмещение имущественного ущерба.

Фигуранткой дела стала местная жительница, которая продавала под видом водки спиртосодержащую жидкость по 140 рублей за бутылку, купленную ею на одном из оптовых рынков Орска, не зная, что в жидкости содержится метанол. Она продала несколько пластиковых бутылок объемом 0,5 л за каждую местным жителям, включая потерпевшего и его жену. В результате употребления жидкости мужчина умер.

«Подсудимая вину признала, в содеянном раскаялась, возместила материальный ущерб, причиненный в результате преступления, а также в присутствии гособвинителя принесла соболезнования и извинения жене потерпевшего в связи с его смертью», — сообщили в пресс-службе суда.

Ранее, 17 августа, президент РФ Владимир Путин на встрече с врио губернатора Владимирской области Александром Авдеевым указал, что при борьбе с алкоголизмом излишне поднимать цены на спиртные напитки нельзя, надо пропагандировать здоровый образ жизни и развивать инфраструктуру для занятий спортом, улучшать здравоохранение.

5 мая сообщалось, что в Саратове обнаружили подпольный цех по производству алкоголя. Конфисковано 33 тыс. л алкоголя. В ГУ МВД по Саратовской области отметили, что цех был оборудован в одной из хозяйственных построек частного дома. Полицейские нашли там 66 тыс. бутылок винно-водочных изделий на сумму более 2 млн рублей.