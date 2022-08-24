Реклама
Прямой эфир
Экономика
Мишустин заявил об уменьшении госдолга России на треть
Мир
ВСУ нанесли артиллерийский удар по Каховской ГЭС
Мир
В Германии офисные здания будут отапливать до 19 градусов для экономии энергии
Общество
Ройзмана доставят в Москву для следственных действий по делу о дискредитации ВС РФ
Политика
Путин поручил кабмину организовать выплаты родителям школьников из Донбасса
Мир
Потери от отсутствия туристов из РФ на Лазурном Берегу оценили в €50 млн
Мир
Посол РФ заявил о бесполезности канадских санкций
Общество
Путин назвал сложной ситуацию с пожарами в Рязанской области
Экономика
ЦБ России повысил официальный курс доллара на 25 августа
Экономика
Объем продаж новостроек в Москве вырос на 30% за два месяца
Мир
ВСУ выпустили более 10 снарядов за день по району Новой Каховки
Мир
В Запорожье ждут приезда миссии МАГАТЭ на ЗАЭС в начале сентября

Суд назначил условный срок фигурантке дела об отравлении алкоголем в Оренбуржье

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Адамовский районный суд Оренбургской области приговорил к 1,6 года условно одну из фигуранток уголовного дела об отравлении мужчины алкоголем в Орске. Об этом сообщается 24 августа на сайте судебной инстанции.

Контроль градуса: в России ужесточат оборот медицинского спирта
В Совете Федерации предложили закрыть лазейки для производителей нелегального алкоголя

Суд также назначил 68-летней женщине, продававшей контрафакт, штраф в 50 тыс. рублей и обязал выплатить жене одного из погибших компенсацию морального вреда на 1 млн рублей, учитывая активное способствование расследованию преступления и добровольное возмещение имущественного ущерба.

Фигуранткой дела стала местная жительница, которая продавала под видом водки спиртосодержащую жидкость по 140 рублей за бутылку, купленную ею на одном из оптовых рынков Орска, не зная, что в жидкости содержится метанол. Она продала несколько пластиковых бутылок объемом 0,5 л за каждую местным жителям, включая потерпевшего и его жену. В результате употребления жидкости мужчина умер.

«Подсудимая вину признала, в содеянном раскаялась, возместила материальный ущерб, причиненный в результате преступления, а также в присутствии гособвинителя принесла соболезнования и извинения жене потерпевшего в связи с его смертью», — сообщили в пресс-службе суда.

Ранее, 17 августа, президент РФ Владимир Путин на встрече с врио губернатора Владимирской области Александром Авдеевым указал, что при борьбе с алкоголизмом излишне поднимать цены на спиртные напитки нельзя, надо пропагандировать здоровый образ жизни и развивать инфраструктуру для занятий спортом, улучшать здравоохранение.

5 мая сообщалось, что в Саратове обнаружили подпольный цех по производству алкоголя. Конфисковано 33 тыс. л алкоголя. В ГУ МВД по Саратовской области отметили, что цех был оборудован в одной из хозяйственных построек частного дома. Полицейские нашли там 66 тыс. бутылок винно-водочных изделий на сумму более 2 млн рублей.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022