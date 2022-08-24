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Мэр района в Литве опасается последствий из-за остановки завода удобрений

Мэр района в Литве Синкявичюс опасается непредсказуемых последствий из-за остановки завода удобрений
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Фото: Achema.lt
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Мэр Йонавского района Литвы Миндаугас Синкявичюс опасается непредсказуемых последствий после остановки производства на заводе азотных удобрений Achema из-за подорожания газа. Об этом он заявил 24 августа TV3.

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«Представьте себе, что будет с теми работниками завода, которые накануне отопительного сезона с повышением цен станут получать только 40% от своей обычной зарплаты. Можно ожидать чего угодно», — заявил глава района.

Синкявичюс призвал завод, являющийся крупнейшим в своей сфере в странах Балтии, проявить социальную ответственность и не перекладывать свои проблемы на работников. Он также отметил, что ожидает сокращения налоговых поступлений из-за приостановки завода, которая, как ожидается, продлится до 30 ноября.

23 августа компания по производству удобрений ANWIL, входящая в крупнейший польский энергетический концерн Orlen, приостановила производство азотных удобрений из-за высоких цен на газ. Руководство заверило, что производство возобновится, когда макроэкономические условия на рынке газа стабилизируются.

Рекордно высокие цены на газ в Европе вынудили приостановить работу и польскую компанию по производству удобрений Grupa Azoty. С 23 августа компания приостановила производство азотных удобрений, капролактама и полиамида 6. При этом продолжится производство катализаторов, полиамидных оболочек, гуминовых кислот, термопластичного крахмала и концентрированной азотной кислоты.

Согласно данным лондонской биржи ICE на 22 августа, расчетная цена газовых фьючерсов в Европе преодолела отметку в $2861,6 за 1 тыс. куб. м и тем самым достигла исторического максимума с 1996 года.

Кроме того, опрошенные «Известиями» эксперты прогнозируют, что цена на газ в Европе может и вовсе достичь $4 тыс. за 1 тыс. кубометров уже в первой половине сентября.

До этого, 10 июня, стало известно, что в Великобритании закрылся один из крупнейших заводов страны по производству азотных удобрений Ince из-за высоких цен на энергоносители. По информации газеты The Telegraph, закрытие предприятия может привести к нарушению цепочек поставок продовольствия в Британии.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. По его словам, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

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