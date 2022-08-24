Испанцы начали экономить на продуктах из-за инфляции в стране

Из-за инфляции в Испании местные жители стали покупать меньше продуктов, а также выбирать товары собственных марок торговых сетей. Об этом во вторник, 24 августа, пишет газета Mundo.

Инфляция, превышающая 10% по итогам июля, подталкивает испанцев к экономии в супермаркетах и выбору местных брендов, пишет издание. Теперь, сообщает Mundo, половина расходов местных жителей на продукты уходит на локальные марки, которые ассоциируются с кризисом в стране. Только за июнь этот показатель вырос на 2,5%.

Кроме того, ссылаясь на данные министерства сельского хозяйства Испании, издание утверждает, что покупки продуктов в стране снизились на 8,1% по сравнению с прошлым годом. Спрос упал на картофель (13%), свежую рыбу (17,8%), мясо (13,2%), а также на оливковое масло (13,8%).

Экономия на фоне инфляции происходит и в других странах. Так, 22 августа стало известно, что около 80% жителей Канады сократили свои расходы из-за проблем в экономике. 17 августа инфляция в Великобритании побила рекорд 1982 года.

Экономические проблемы в странах Запада начались в том числе на фоне введения санкций против России, отказа от энергоресурсов.