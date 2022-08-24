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В окрестностях Новой Каховки сработала система ПВО

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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В окрестностях Новой Каховки в Херсонской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 24 августа сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев в беседе с ТАСС.

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«Отработала система ПВО. О последствиях попытки удара пока ничего не известно», — рассказал он.

Ранее, 22 августа, замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли Новую Каховку с использованием реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Ранее в этот же день появилась информация об уничтожении российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) восьми снарядов HIMARS в районе Каховки.

19 августа ПВО отразили ракетную атаку на Каховскую ГЭС со стороны ВСУ.

До этого, 12 августа, Стремоусов сообщил, что ВФУ в очередной раз атаковали Новую Каховку, целясь по Каховской ГЭС. Обстрел станции велся из американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

4 августа замглавы ВГА области сообщил, что украинские военные осуществили ракетную атаку на Херсон, сработала российская система противовоздушной обороны (ПВО). Попаданий по мостам и прочей инфраструктуре нет. По его словам, целью атаки ВСУ мог стать Антоновский мост.

Херсонская область была освобождена в ходе спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик, которую Москва начала 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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