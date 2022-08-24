В Совфеде сочли слова Зеленского о готовности уйти в отставку работой на публику

Слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности уйти в отставку, если бы это помогло остановить конфликт с Россией, являются враньем и работой на публику. Такое мнение 24 августа выразил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

«Если бы он не держался за власть, он бы не бросал в топку жизни тысяч украинцев. Это говорит о том, что он цепляется за власть любыми способами, он никогда от нее добровольно не откажется. Если бы он действительно любил Украину, если бы он чувствовал себя главой нации, он бы отвел бы войска от Донецка, как его убеждали наши лидеры. Он бы подал в отставку, все вопросы были бы решены», — сказал Джабаров «Известиям».

Сенатор добавил, что вместо этого украинский лидер продолжает вынашивать планы по возвращению Крыма и поощряет теракты на территории России и Запорожской АЭС. По его мнению, Зеленский должен понимать последствия для Украины и соседних стран в случае дальнейшей атаки станции украинскими войсками.

«Я думаю, что это заявление на публику — показать свое благородство. А благородства у него в душе — ноль. Мы знаем, как он был счастлив, когда стал президентом, как от счастья подпрыгивал, когда шел на инаугурацию. Власть — это самый большой наркотик для людей неподготовленных. А он, конечно, не подготовлен, как был в душе артистом-комиком, так и остался», — отметил он.

Джабаров также указал на то, что в феврале Зеленский не заявлял о желании покинуть пост главы государства, а сделал это только сейчас.

«Если бы написал заявление, выступил, народ бы его уговорил, он бы остался, это было бы еще понятно. А задним числом врать, что готов был сделать — это несолидно», — пояснил он.

О своей готовности уйти в отставку и уехать из Киева Зеленский рассказал накануне в интервью газете The Washington Post. По данным газеты, с начала спецоперации РФ Зеленский заявлял официальным лицам страны, что не держится за власть. Он сказал, что готов покинуть пост прямо сейчас, если это остановит конфликт Украины с Россией.

Ранее, 23 августа, сообщалось, что президент Украины пообещал не допустить «повторения Минских соглашений». В ходе брифинга после саммита «Крымская платформа», посвященного поиску путей «возвращения Крыма в состав Украины», он заявил о неготовности Киева к прекращению огня и стабилизации ситуации. Также он сказал, что не допустит «Минска-3», чтобы «как-то успокоить Российскую Федерацию».

18 августа Зеленский также сообщил, что переговоры с Москвой будут возможны только после того, как российские войска покинут занятые ими территории. Свою позицию глава государства озвучил в беседе с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем во Львове. Несколько дней спустя он указал на то, что предстоящий трибунал над пленными бойцами украинской армии, который должен состояться в Донецкой Народной Республике (ДНР), может стать поводом для отказа Киева от переговоров.

Комментируя последние заявления Зеленского, сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди в беседе с «Известиями» 22 августа сказала, что специальная военная операция (СВО) должна завершиться путем переговоров, но не с Владимиром Зеленским.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской народных республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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