РФ направила Латвии ноту протеста из-за сноса памятника Освободителям Риги

Посольство России в Латвии в среду, 24 августа, направило в министерство иностранных дел республики ноту протеста. Она обусловлена демонтажем памятника Освободителям Риги, сообщает дипмиссия.

По словам представителей посольства, Россия оставляет за собой право на введение мер ответного характера.

«От латвийских властей требуем остановить полицейский произвол и преследование по политическим и идеологическим мотивам рядовых жителей республики, открыто высказывающих своё мнение. Посольство направило в адрес МИД Латвии ноту протеста, указав, что российская сторона оставляет за собой право на ответные меры», — говорится в заявлении посольства в Telegram-канале.

В дипмиссии также назвали демонтаж «варварской русофобской выходкой» и актом вандализма на государственном уровне.

Ранее в этот же день посол РФ в Латвии Михаил Ванин назвал отвратительными и изуверскими действия региональных властей по сносу памятника Освободителям Риги.

В среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что снос мемориала Освободителям Риги угрожает обернуться расколом общества Латвии, но власти страны не остановятся, так как их главная цель — уничтожение исторической памяти.

Тогда же президент Латвии Эгилс Левитс отметил необходимость в изоляции нелояльных к государству членов русского общества.

Памятник Освободителям Риги демонтировали в латвийской столице во вторник, 23 августа. У подножия работал экскаватор, который демонтировал ступени. Другой перевозил строительный мусор в контейнер. По словам корреспондента «Известий», латвийская полиция не дала напоследок ни цветы возложить, ни свечи зажечь.

В распоряжении «Известий» оказались кадры сноса сооружения.

В тот же день по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело по факту сноса памятника.