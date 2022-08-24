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РФ направила Латвии ноту протеста из-за сноса памятника Освободителям Риги

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Фото: ТАСС/Стрингер
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Посольство России в Латвии в среду, 24 августа, направило в министерство иностранных дел республики ноту протеста. Она обусловлена демонтажем памятника Освободителям Риги, сообщает дипмиссия.

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По словам представителей посольства, Россия оставляет за собой право на введение мер ответного характера.

«От латвийских властей требуем остановить полицейский произвол и преследование по политическим и идеологическим мотивам рядовых жителей республики, открыто высказывающих своё мнение. Посольство направило в адрес МИД Латвии ноту протеста, указав, что российская сторона оставляет за собой право на ответные меры», — говорится в заявлении посольства в Telegram-канале.

В дипмиссии также назвали демонтаж «варварской русофобской выходкой» и актом вандализма на государственном уровне.

Ранее в этот же день посол РФ в Латвии Михаил Ванин назвал отвратительными и изуверскими действия региональных властей по сносу памятника Освободителям Риги.

В среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что снос мемориала Освободителям Риги угрожает обернуться расколом общества Латвии, но власти страны не остановятся, так как их главная цель — уничтожение исторической памяти.

Тогда же президент Латвии Эгилс Левитс отметил необходимость в изоляции нелояльных к государству членов русского общества.

Памятник Освободителям Риги демонтировали в латвийской столице во вторник, 23 августа. У подножия работал экскаватор, который демонтировал ступени. Другой перевозил строительный мусор в контейнер. По словам корреспондента «Известий», латвийская полиция не дала напоследок ни цветы возложить, ни свечи зажечь.

В распоряжении «Известий» оказались кадры сноса сооружения.

В тот же день по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело по факту сноса памятника.

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