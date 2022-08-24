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Жителей Подмосковья предупредили о неблагоприятных метеоусловиях

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
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Министерство экологии Московской области выпустило предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях. Оно действует с 18:00 24 августа до 10:00 25 августа.

В этот временной промежуток метеоусловия не способствуют рассеиванию вредных примесей I степени опасности. В связи с этим предприятия должны принять меры по уменьшению выбросов вредных веществ, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на ведомство.

Ранее МЧС предупредило жителей Московской области о том, что с 24 по 29 августа в регионе ожидается сильная жара. Температура воздуха может подняться до 35 градусов. Чрезвычайная пожароопасность V класса будет действовать до 25 августа местами на территории Подмосковья.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 24 августа рассказал, что уменьшения смога от лесных пожаров стоит ожидать в Московском регионе с четверга-пятницы, когда ветер поменяет направление.

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