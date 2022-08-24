Аналитик назвал скрытую цель визита Шольца в Канаду

Во время визита в Канаду канцлер Германии Олаф Шольц, вероятно, пытался договориться о предоставлении Канадой и Великобританией гарантий для «Газпрома» о том, что турбины для «Северного потока» не находятся под санкциями. Однако поскольку достичь соглашения не удалось, страны обсудили поставки водорода. Такое мнение о скрытой цели поездки Шольца ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков высказал в среду, 24 августа.

По словам эксперта, у Канады нет возможности поставить Германии газ.

«Во-первых, потому, что в ФРГ нет ни одного приемного СПГ-терминала, хотя и планируется поставка двух к концу года. Но в любом случае Канада не является значимым игроком в области экспорта СПГ, на восточном побережье вообще нет заводов», — сказал Юшков в разговоре с Lenta.Ru.

Аналитик отметил, что в настоящее время Германия ищет поставщиков СПГ по всему миру. Переговоры в Канаде были необходимы для обсуждения будущих поставок, а также для того, чтобы попытаться синхронизировать санкционные режимы Канады, Великобритании и Евросоюза в отношении турбин для газопровода «Северный поток».

«Необходимо, чтобы три стороны синхронно выдали гарантии того, что турбины не находятся под санкциями, тогда газопровод сможет нормально заработать. Но мы видим, что никаких письменных гарантий «Газпрому» так и не предоставили. И канадцы, видимо, не очень оптимистично смотрят на такой вариант», — сказал Юшков.

Поскольку, как считает Юшков, Канада не хочет предоставлять ни гарантий для «Газпрома», ни гарантий поставок СПГ для Германии, было озвучено предложение обсудить поставки водорода, которые помогут развить альтернативную энергетику.

«Только вот у Канады нет крупных экспортных заводов, да и по всей Европе индустрия не создана. Так что пока все это остается на уровне разговоров: даже когда коммерческие компании договариваются между собой, это все еще не более чем меморандумы о доверии. Так что пока и о сотрудничестве Канады и Германии в этом направлении речь не идет», — уверен аналитик.

Он объяснил, что водород необходим не как источник энергии, а как система ее хранения в рамках возобновляемой энергетики. Именно невозможность хранить электроэнергию является главным минусом зеленой энергетики.

«Проблема в том, что даже в долгосрочной перспективе Европа понимала, что собственного водорода ей не хватит, его придется импортировать. Но это все очень неблизкая перспектива, подобное возможно не раньше 2030-х годов», — сказал он.

Шольц и министр экономики ФРГ Роберт Хабек прибыли в Канаду 22 августа с трехдневным визитом, чтобы найти альтернативу газу из России.

Канада и Германия договорились о намерениях создать альянс по экспорту водородного топлива в ФРГ к 2025 году, передает RT. Соответствующая декларация была подписана в Канаде в присутствии премьер-министра страны Джастина Трюдо и канцлера Олафа Шольца.

Трюдо отметил, что Канада может стать надежным поставщиком чистой энергии, в которой нуждается мир, пишет «Москва 24». Также он подчеркнул, что странам Запада следует отказываться от ископаемых источников энергии, в том числе от российских, в пользу альтернативного топлива.

Однако 23 августа Die Zeit сообщила, что попытка канцлера Шольца договориться с премьер-министром Трюдо о поставках сжиженного природного газа закончилась провалом. При нынешних ценах экспорт СПГ в Европу не окупается, и канадская сторона вряд ли сможет выйти на окупаемость в будущем, указала газета.

Поставки газа в ФРГ упали из-за проблем с возвращением турбины для газопровода «Северный поток», которые возникли в результате антироссийских санкций.