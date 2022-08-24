СК начал проверку по делу о примотанном к столбу школьнике в Абакане
Следственный комитет России в среду, 24 августа, инициировал проверку по факту инцидента со школьником, которого подростки обмотали пленкой и привязали к столбу в Абакане. Об этом сообщает пресс-служба ГСУСК по Красноярскому краю и Хакасии.
«В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей выявлен видеоролик, где около ребенка, привязанного к столбу полиэтиленовой пленкой, находятся подростки, совершающие противоправные действия в отношении несовершеннолетнего», — говорится в заявлении СК.
В рамках проверочных мероприятий следователи установят все обстоятельства произошедшего, дадут правовую оценку действий всех участников и вынесут процессуальное решение.
31 марта СК инициировал проверку видео избиения школьника в селе Сосновка Саратовской области другим подростком при поддержке группы других сверстников.
Ранее в Сети появилось видео, на котором видно, как мальчик сидит на снегу на коленях перед стоящим перед ним подростком, который показывает на автомобиль. Когда мальчик встает и подходит к багажнику машины, парень набрасывается на него и около трех с половиной минут жестоко избивает кулаками по лицу. При этом в кадр попали еще не менее четырех юношей, наблюдавших за происходящим.