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СК начал проверку по делу о примотанном к столбу школьнике в Абакане

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Фото: vk.com/Подслушано в Абакане
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Следственный комитет России в среду, 24 августа, инициировал проверку по факту инцидента со школьником, которого подростки обмотали пленкой и привязали к столбу в Абакане. Об этом сообщает пресс-служба ГСУСК по Красноярскому краю и Хакасии.

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«В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей выявлен видеоролик, где около ребенка, привязанного к столбу полиэтиленовой пленкой, находятся подростки, совершающие противоправные действия в отношении несовершеннолетнего», — говорится в заявлении СК.

В рамках проверочных мероприятий следователи установят все обстоятельства произошедшего, дадут правовую оценку действий всех участников и вынесут процессуальное решение.

31 марта СК инициировал проверку видео избиения школьника в селе Сосновка Саратовской области другим подростком при поддержке группы других сверстников.

Ранее в Сети появилось видео, на котором видно, как мальчик сидит на снегу на коленях перед стоящим перед ним подростком, который показывает на автомобиль. Когда мальчик встает и подходит к багажнику машины, парень набрасывается на него и около трех с половиной минут жестоко избивает кулаками по лицу. При этом в кадр попали еще не менее четырех юношей, наблюдавших за происходящим.

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