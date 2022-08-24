СК возбудил дело после попытки поджога здания администрации Орловской области

Уголовное дело возбуждено после попытки поджога здания администрации Орловской области. Об этом в среду, 24 августа, сообщили журналистам в пресс-службе Следственного управления СК по области.

«Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области в связи с попыткой поджога здания администрации области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство общеопасным способом»)», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день губернатор региона Андрей Клычков рассказал, что неизвестный человек бросил в центральный вход здания администрации Орловской области две бутылки с зажигательной смесью. Возгорание удалось оперативно потушить, один сотрудник получил ожоги, ему была оказана медицинская помощь.

4 мая неизвестный мужчина забросал «коктейлями Молотова» военкомат в Нижневартовске. По данным «Известий», у мужчины было три бутылки с зажигательной смесью. Одну он бросил в здание военкомата, вторую уронил и разбил, а третью не стал использовать. Огнем была повреждена дверь, которую потушил дежурный самостоятельно при помощи огнетушителя.