В Литве назвали Калининград уязвимым из-за вступления Финляндии в НАТО

Калининградская область станет уязвимой после вступления Финляндии в НАТО, считает министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

«Если в конце года членами НАТО станут Финляндия и Швеция, то уже не Сувалкский коридор можно будет считать узким местом стран НАТО, а всю Калининградскую область уязвимой частью РФ, то есть ситуация в корне изменится. И я думаю, это важный месседж для России», — приводит слова Анушаускаса «Укринформ» 24 августа.

23 августа в парламенте Финляндии выступили за создание на территории страны постоянной базы НАТО. Председатель парламентской группы Коалиционной партии Кай Мюккянен заявил, что Хельсинки должен быть активным и ключевым членом альянса.

10 августа депутат парламента Финляндии, бывший министр иностранных дел Эркки Туомиоя заявил, что Финляндия и Швеция могут вступить в НАТО не позднее июня 2023 года. По его словам, срок ратификации их вступления другими членами альянса составляет от четырех до 12 месяцев.

Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая. Страны — участники НАТО официально пригласили Финляндию и Швецию 29 июня и договорились о подписании соответствующих протоколов.

Президент России Владимир Путин отмечал, что расширение НАТО носит искусственный характер.

Американские СМИ нередко называют Калининградскую область кошмаром НАТО, а представители США неоднократно заявляли о планах «захватить» ее в случае конфликта с Россией. Так, 23 января аналитик Лексингтонского института США Сара Уайт в январе заявила, что Запад якобы может «нейтрализовать» Калининград в случае вооруженного конфликта с РФ.

18 августа Министерство обороны России сообщило, что в рамках стратегического сдерживания три сверхзвуковых самолета МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» были перебазированы на аэродром Чкаловск Калининградской области.

По мнению военного обозревателя «Известий» Антона Лаврова, отправкой МиГ-31И в Калининград Москва демонстрирует свою готовность принять вызов и поднять ставки в продолжающемся противостоянии с коллективным Западом и НАТО.