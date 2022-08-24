Читатели Le Figaro раскритиковали Макрона за призыв не идти на компромиссы с РФ
Читатели французской газеты Le Figaro резко отреагировали на призывы президента Франции Эммануэля Макрона не идти на компромиссы с Россией.
«Молчи, это невыносимо!» — возмутилась SYLVIE PICARD 2.
Один из комментаторов выразил надежду, что в долгосрочной перспективе у Франции не будет «этого плохого резидента».
«Макрон снова выдвигает предложения <...>, которые являются всего лишь лозунгами», — написал JOEL VELASQUE.
Некоторые пользователи заявили, что французский лидер находится под влиянием политики США и выразили желание провести референдум, чтобы узнать мнение французов о ситуации.
«Макрон доволен тем, что буквально следует инструкциям [президента США Джо] Байдена. Он консультировался с нами по этому поводу?» — задался вопросом gillesdevertou.
Ранее, 23 августа, президент Франции в ходе выступления на втором саммите «Крымская платформа» призвал страны Запада не проявлять слабость и не идти на компромиссы с Россией. Он уверен, что Россия сделала свой выбор, несмотря на все обстоятельства.
Глава комитета Совета Федерации по международным делам, бывший замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил «Известиям», что высказывания Макрона говорят о его двуличии.
20 августа читатели Le Figaro негативно отреагировали на слова Эммануэля Макрона, который призвал французов быть готовыми «заплатить цену за свободу» и поддержать Украину.
10 августа депутат французского парламента и пресс-секретарь партии «Национальное объединение» Лоран Жакобелли указал на ошибку Макрона, который, по его мнению, по собственному недомыслию лишился возможности быть переговорщиком между Москвой и Киевом. Он подчеркнул, что президент страны присоединился к «антироссийскому хору», что противоречит особой объединительной роли Франции во всей Европе.