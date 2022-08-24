Три человека пострадали в ДТП с асфальтоукладчиком в Забайкалье
Три человека получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля с асфальтоукладчиком в Забайкальском крае. Пострадавшие доставлены в больницу в тяжелом состоянии.
Авария произошла вечером 23 августа на территории Читинского района. По данным регионального управления ГИБДД, около села Беклемишево 53-летний водитель машины Subaru Forester не справился с управлением и допустил столкновение со стоявшим на дороге асфальтоукладчиком. Об этом сообщает ИА ChitaMedia.
Травмы получили сам автомобилист и два его пассажира. Они доставлены в краевую клиническую больницу.
Всего за сутки в Забайкалье зарегистрировано 25 ДТП. В девяти авариях пострадали люди.
В Тобольске (Тюменская область) столкнулись два автобуса и два легковых автомобиля. По данным ГИБДД, водитель одного из автобусов не выдержал безопасную дистанцию с попутной иномаркой. Травмы получили два пассажира.