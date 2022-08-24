В Шотландии велогонщик умер через два дня после победы в чемпионате страны
Шотландский велогонщик Раб Уорделл скончался в возрасте 37 лет через два дня после победы в чемпионате страны по маунтинбайку. Причиной смерти стала остановка сердца, следует из сообщения Шотландского союза велосипедистов, опубликованного 24 августа.
Девушка Уорделла сообщила, что он умер во вторник. Прибывшие в квартиру медики не смогли спасти мужчину, рассказала Кэти Арчибальд в Twitter.
В союзе велосипедистов уточнили, что первые соревнования Уорделла прошли еще в 2006 году. Свой первый рекорд он поставил в 2020 году.
Ранее, 8 августа, стало известно, что в Екатеринбурге после марафона «Европа — Азия» скончался 37-летний бегун Ильяс Маленков. По информации организаторов, мужчина почувствовал себя плохо, когда до финиша оставалось совсем немного.