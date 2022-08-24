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Туристический поезд запустят из Нижнего Новгорода в Карелию

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В сентябре 2022 года из Нижнего Новгорода в Карелию начнет ходить туристический поезд. Об этом сообщает Горьковская железная дорога.

Состав проследует по следующему маршруту: Нижний Новгород – Санкт-Петербург – Сортавала – Рускеала – Петрозаводск – Нижний Новгород. Рейсы запланированы в период с 9 по 12 сентября.

В вагонах есть кондиционеры, туалеты, душевые. Они оснащены розетками для подзарядки телефонов и другой техники. Также в составе поезда будет работать вагон-ресторан.

Оплатить путешествие на таком поезде можно по программе кешбэка. Туристам возвращается 20% от стоимости билета, пишет ИА «НьюсНН».

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород признали одним из самых востребованных для путешествий на поезде городов. За период с начала года по июнь самым популярным стало направление Москва – Санкт-Петербург. Вторая строчка досталась маршруту Москва – Нижний Новгород. В топ-5 также вошли Сочи – Краснодар, Краснодар – Адлер, Москва – Казань.

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