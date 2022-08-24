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В порту Владивостока заканчиваются стоянки для машин из Японии

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Рост импорта автомобилей из Японии вызвал заторы и пробки на стоянках в порту Владивостока. Об этом 24 августа сообщил новостной портал Vl.ru.

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По мнению экспертов, которых опросил портал, возвращаются времена, когда машины из соседнего государства везли буквально на всем, что способно совершить плавание до Японии и обратно.

Машины «гроздьями» свисают с палуб и занимают всё свободное место на причалах и стоянках, пишет портал. В дальневосточных портах даже появились «пробки» из таких судов, стоящих в очереди на выгрузку.

«Нет особых предпочтений, берут почти всё. Корабли приходят постоянно, машин очень много. Места на стоянках заканчиваются, вывозим машины из порта тоже не сразу, потом расставляем по всем возможным местам — на парковках, в гаражах, у себя во дворе. Стараемся как можно быстрее передать их клиентам или в транспортную компанию», — рассказал представитель одной из компаний-импортёров.

Издание отметило, что ситуацию с наплывом японских праворульных подержанных машин усугубили поставки новых китайских и корейских автомобилей.

Специалисты объясняют такую ситуацию тем, что после ухода крупных иностранных игроков, представлявших большой контейнерный флот, на рынок вышли азиатские компании с флотом меньшего тоннажа. Соответственно, увеличение количества судов уплотнило трафик в портах.

18 августа стало известно, что покупка автомобиля на аукционах Японии стала выгодной из-за курса рубля. Однако по данным опроса автопортала Quto ru, большая часть российских автомобилистов даже не представляет, как ездить на автомобилях с правым расположением руля.

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