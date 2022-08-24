В Подмосковье закрыли работавшее под видом букмекерской конторы казино

Полиция закрыла в Подмосковье подпольное казино, работавшее под видом букмекерской конторы. Об этом 24 августа сообщили «Известиям» в МВД РФ.

«Изъяты 84 системных блока с программным обеспечением для проведения азартных игр, телефоны, банковские карты, денежные средства и другие предметы, имеющие доказательственное значение», — заявила официальный представитель министерства Ирина Волк.

Полиция задержала пятерых владельцев игорного бизнеса. Ежемесячно они получали около 3 млн рублей.

18 августа сообщалось, что в Сургуте завершили расследование уголовного дела в отношении 34-летнего мужчины. Его обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр. Следствие полагает, что в феврале 2021 года обвиняемый вступил в преступный сговор с тремя жителями Сургута. Мужчины арендовали помещение в цокольном этаже одного из зданий по улице Привокзальной, приобрели игровое оборудование и установили его.