Реклама
Прямой эфир
Общество
Ройзмана доставят в Москву для следственных действий по делу о дискредитации ВС РФ
Туризм
В Великобритании допустили ужесточение визового режима для россиян
Мир
Потери от отсутствия туристов из РФ на Лазурном Берегу оценили в €50 млн
Мир
Премьер Эстонии заявила об угрозе безопасности страны от туристов из России
Мир
Великобритания в июне впервые в истории не покупала топливо из России
Общество
Путин назвал сложной ситуацию с пожарами в Рязанской области
Туризм
Пенсионерам Крайнего Севера компенсируют затраты на проезд к месту отдыха на авто
Экономика
Цена нефти Brent выросла до $101 за баррель на лондонской бирже ICE
Мир
Венгрия отказалась поддерживать новый пакет энергетических санкций против РФ
Мир
Пушилин заявил о готовности ДНР к проведению референдума по вхождению в РФ
Мир
Захарова назвала ложью слова Зеленского о непричастности Киева к убийству Дугиной
Общество
Вильфанд рассказал об уменьшении смога над Московским регионом

Водяных оленей внесли в Красную книгу в Приморском крае

0
Фото: ФГБУ «Земля леопарда»
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Корейский водяной олень пополнил Красную книгу Приморского края. Дикое копытное животное мигрирует естественным образом из-за границы, в связи с чем численность животных в регионе пока не установлена.

Впервые наличие биологического вида в Приморье установили несколько лет назад. В 2015 году появились первые свидетельства захода животного в нацпарк «Земля леопарда». В 2021 году водяного оленя поймали в Уссурийске. Об этом сообщает ИА PrimaMedia. Предполагается, что причиной миграции животных на север стали изменения климатических условий.

«Пока невозможно уверенно говорить о численности водяных оленей в Приморье, о том, размножаются ли они тут. Но очевидно, что на нашей территории он крайне редкий, и поэтому мы приняли решение внести корейского водяного оленя в Красную книгу Приморского края и в дальнейшем в Красную книгу России», — сказал первый заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Приморья Алексей Суровый.

Секретарь комиссии по Красной книге Приморья, руководитель центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев пояснил, что раньше наказания за добычу водяного оленя в регионе не было. Теперь вид находится под защитой.

«Особо отмечу, что с момента вступления постановления в силу любая незаконная охота на водяного оленя образует состав преступления по статье 258 Уголовного кодекса РФ», — сказал Арамилев.

Постановление о внесении водяного оленя в Красную книгу подписала первый вице-губернатор — председатель правительства Приморья Вера Щербина. Специалисты отмечают, что олени пока не имеют промыслового значения. В основном они погибают, когда охотники путают водяных оленей с косулями.

Ожидается, что через десять лет водяные олени займут всю Приханкайскую низменность, что составляет 20% территории Приморья.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022