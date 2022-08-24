Водяных оленей внесли в Красную книгу в Приморском крае

Корейский водяной олень пополнил Красную книгу Приморского края. Дикое копытное животное мигрирует естественным образом из-за границы, в связи с чем численность животных в регионе пока не установлена.

Впервые наличие биологического вида в Приморье установили несколько лет назад. В 2015 году появились первые свидетельства захода животного в нацпарк «Земля леопарда». В 2021 году водяного оленя поймали в Уссурийске. Об этом сообщает ИА PrimaMedia. Предполагается, что причиной миграции животных на север стали изменения климатических условий.

«Пока невозможно уверенно говорить о численности водяных оленей в Приморье, о том, размножаются ли они тут. Но очевидно, что на нашей территории он крайне редкий, и поэтому мы приняли решение внести корейского водяного оленя в Красную книгу Приморского края и в дальнейшем в Красную книгу России», — сказал первый заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Приморья Алексей Суровый.

Секретарь комиссии по Красной книге Приморья, руководитель центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев пояснил, что раньше наказания за добычу водяного оленя в регионе не было. Теперь вид находится под защитой.

«Особо отмечу, что с момента вступления постановления в силу любая незаконная охота на водяного оленя образует состав преступления по статье 258 Уголовного кодекса РФ», — сказал Арамилев.

Постановление о внесении водяного оленя в Красную книгу подписала первый вице-губернатор — председатель правительства Приморья Вера Щербина. Специалисты отмечают, что олени пока не имеют промыслового значения. В основном они погибают, когда охотники путают водяных оленей с косулями.

Ожидается, что через десять лет водяные олени займут всю Приханкайскую низменность, что составляет 20% территории Приморья.