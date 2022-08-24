Фургон сбил мужчину на улице Гагарина в Рязани
В Рязани в результате наезда фургона «Газель» пострадал 43-летний мужчина. Об этом сообщает региональное УМВД.
Авария произошла вечером 23 августа недалеко от дома № 59/1 по улице Гагарина. По предварительной информации, 52-летний водитель «Газели» допустил наезд на пешехода, который пытался пересечь дорогу в непредусмотренном для этого месте, пишет 62INFO.ru.
В результате ДТП 43-летний мужчина-пешеход получил различные травмы. Его госпитализировали, уточняет РИА «7 новостей».
По факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку, все обстоятельства устанавливаются.
22 августа сообщалось, что двое школьников пострадали в результате наезда автомобиля в Ростовской области. За рулем транспортного средства находился подросток в состоянии алкогольного опьянения и без прав.