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ЕС и НАТО гарантировали поддержку Украине на нужное ей время

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Фото: REUTERS/Press service of the Ukrainian Armed Forces General Staff
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Евросоюз и Североатлантический альянс (НАТО) продолжат поддерживать Украину столько, сколько понадобится. Об этом говорится 24 августа в заявлениях, распространенных в Брюсселе по случаю Дня независимости Украины.

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«Сегодня Украина отмечает 31-ю годовщину своей независимости от Советского Союза. Это день, когда отмечают уникальную и самобытную историю, культуру и язык Украины. Евросоюз будет и впредь поддерживать Украину, защищающую свою территориальную целостность и суверенитет», — отмечено в документах.

Поддержку Киеву выразил и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Вы можете продолжать рассчитывать на поддержку НАТО столько, сколько нужно будет. Сильная и независимая Украина жизненно важна для стабильности евроатлантической зоны», — сказал он.

Также в заявлениях указано, что в День независимости Украины России нужно было бы напомнить «Украина как суверенное, свободное и независимое государство имеет право принимать собственные решения по внешней политике и мерам безопасности в соответствии с международным правом и Хельсинкским заключительным актом».

Накануне Столтенберг признал, что Европейский союз зимой понесет урон из-за поддержки киевского режима и введенных против России санкций. При этом он отметил, что альтернативы нынешнему курсу якобы нет, а поэтому Запад продолжит противодействовать спецоперации России по защите Донбасса.

22 августа телеканал CNN со ссылкой на европейских чиновников и представителей Североатлантического альянса указал, что в Евросоюзе и НАТО опасаются возможного краха консенсуса по вопросу поддержки Украины на фоне энергетического кризиса, роста цен на продовольствие и рецессии. Кроме того, чиновники видят проблему в поставках вооружений Киеву, так как осложнилась подготовка, требуемая для их эффективного использования.

27 июля обозреватель Global Times Ся Вэньсинь отметил, что Европейский союз оказался расколотым из-за санкций в отношении российской нефтегазовой отрасли. По его словам, сокращение потребления газа из России значительно скажется на европейской экономике и обществе. Заявления же европейских политиков о солидарности перед лицом энергетического кризиса он назвал не более чем пустой болтовней.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской народных республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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