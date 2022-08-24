Вице-премьер Григоренко заявил о необходимости тушения лесных пожаров за 24 часа

Время тушения и локализации лесных пожаров в российских регионах должно составлять 24 часа. Об этом 24 августа заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

«Наш внутренний КПИ (ключевой показатель эффективности. — Ред.) — 24 часа на тушение и локализацию любого пожара, это действительно сейчас во всех наших внутренних документах прописывается», — сказал он на совещании по борьбе с лесными пожарами.

По словам Григоренко, правкомиссия будет составлять план тушения пожаров ежесуточно.

«Что касается федеральных решений по финансированию — <...> будем, безусловно, отрабатывать. В случае необходимости принятия решений по дополнительной технике или людям, мы тут же мгновенно будем эти решения принимать», — отметил вице-премьер.

Президент РФ Владимир Путин ранее в этот день обратил внимание на то, что многие из участников совещания сказали, что в ближайшие два-три дня пожары могут быть локализованы. Он выразил надежду, что так и будет.

По информации «Авиалесоохраны» на 00:00 мск 24 августа, на территории РФ действовало 104 пожара в лесах. Площадь, пройденная огнем, составила 107,1 тыс. га. Как заявил замруководителя Рослесхоза Алексей Венглинский, самая сложная пожароопасная обстановка наблюдается в Коми, Якутии, Рязанской и Нижегородской областях.

Накануне правительство РФ создало правкомиссию по ликвидации лесных пожаров. Ее возглавил Григоренко.