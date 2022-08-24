Реклама
Прямой эфир
Общество
Ройзмана доставят в Москву для следственных действий по делу о дискредитации ВС РФ
Туризм
В Великобритании допустили ужесточение визового режима для россиян
Мир
Потери от отсутствия туристов из РФ на Лазурном Берегу оценили в €50 млн
Мир
Премьер Эстонии заявила об угрозе безопасности страны от туристов из России
Мир
Великобритания в июне впервые в истории не покупала топливо из России
Общество
Путин назвал сложной ситуацию с пожарами в Рязанской области
Туризм
Пенсионерам Крайнего Севера компенсируют затраты на проезд к месту отдыха на авто
Экономика
Цена нефти Brent выросла до $101 за баррель на лондонской бирже ICE
Мир
Венгрия отказалась поддерживать новый пакет энергетических санкций против РФ
Мир
Пушилин заявил о готовности ДНР к проведению референдума по вхождению в РФ
Мир
Захарова назвала ложью слова Зеленского о непричастности Киева к убийству Дугиной
Общество
Вильфанд рассказал об уменьшении смога над Московским регионом
Сюжет:

Вице-премьер Григоренко заявил о необходимости тушения лесных пожаров за 24 часа

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Время тушения и локализации лесных пожаров в российских регионах должно составлять 24 часа. Об этом 24 августа заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

Стихийное следствие: когда улучшится ситуация с лесными пожарами
Для восстановления сгоревших деревьев в Рязанской области понадобится 100 лет, считают эксперты

«Наш внутренний КПИ (ключевой показатель эффективности. — Ред.) — 24 часа на тушение и локализацию любого пожара, это действительно сейчас во всех наших внутренних документах прописывается», — сказал он на совещании по борьбе с лесными пожарами.

По словам Григоренко, правкомиссия будет составлять план тушения пожаров ежесуточно.

«Что касается федеральных решений по финансированию — <...> будем, безусловно, отрабатывать. В случае необходимости принятия решений по дополнительной технике или людям, мы тут же мгновенно будем эти решения принимать», — отметил вице-премьер.

Президент РФ Владимир Путин ранее в этот день обратил внимание на то, что многие из участников совещания сказали, что в ближайшие два-три дня пожары могут быть локализованы. Он выразил надежду, что так и будет.

По информации «Авиалесоохраны» на 00:00 мск 24 августа, на территории РФ действовало 104 пожара в лесах. Площадь, пройденная огнем, составила 107,1 тыс. га. Как заявил замруководителя Рослесхоза Алексей Венглинский, самая сложная пожароопасная обстановка наблюдается в Коми, Якутии, Рязанской и Нижегородской областях.

Накануне правительство РФ создало правкомиссию по ликвидации лесных пожаров. Ее возглавил Григоренко.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022