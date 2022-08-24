Rzeczpospolita указала на недостатки импортируемого Польшей угля

Импортируемый Польшей уголь может заменить российский или сам польский лишь в минимальной степени, к тому же он имеет серьезные недостатки, пишет газета Rzeczpospolita.

«Импортный уголь имеет серьезные недостатки. Оптовики боятся его продавать. Калорийность импортного угля меньше, чем отечественного. Полякам понадобится больше угля, чем рассчитывали. ‹...› Импортный энергетический уголь может лишь в минимальной степени заменить российский и отечественный для нужд индивидуальных потребителей», — пишет издание.

Издание отметило, ссылаясь на информацию представителей угольной отрасли, что из каждой тонны энергетического угля после просеивания остается лишь от 10% до 20% продукта, пригодного для продажи индивидуальным потребителям в качестве топлива. Помимо недостатков, отмечается и слишком высокая цена на этот импортный уголь.

«Я не буду продавать клиентам такой дорогой уголь, потому что клиент сожжет тонну, а тепло произведет как из 700–800 кг отечественного или российского угля. Он вернется ко мне и захочет вернуть деньги», — цитирует газета продавца из Подкарпатья.

23 июня бывший министр экономики Польши Януш Штайнхофф отметил, что стране грозят проблемы с отоплением домов предстоящей зимой из-за эмбарго на российской уголь.

15 июля издание Myśl Polska сообщило, что рынок угля в Польше начал стремительно рушиться из-за решения властей страны ввести запрет на его импорт из России и зеленой энергетической политики ЕС. На рынке возникла паника, из-за того что угля может не хватить на зиму.

22 июня газета Mysl Polska со ссылкой на главу силезско-домбровской «Солидарности» Доминика Коложа сообщила, что зимой Польше грозит нехватка топливного угля. По его мнению, увеличить добычу угля до отопительного сезона невозможно. Даже если вложить в этот вопросы миллиарды злотых, отметил Колож, эффект может появиться лишь в начале весны 2023 года.

6 июня издание Polsat News сообщило, что правительство Польши предложило собирать хворост из-за высоких цен на уголь. Так, польские власти упростили порядок сбора хвороста, чтобы помочь гражданам справиться с высокими ценами на энергоресурсы.

30 марта стало известно, что Польша решила полностью отказаться от поставок угля и нефти из России. А в мае Польша также решила досрочно отказаться от поставок природного газа из России.