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Rzeczpospolita указала на недостатки импортируемого Польшей угля

Rzeczpospolita: импортируемый Польшей уголь имеет недостатки и лишь в малой степени может заменить российский
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Фото: ТАSS/EPA/Marcin Bielecki
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Импортируемый Польшей уголь может заменить российский или сам польский лишь в минимальной степени, к тому же он имеет серьезные недостатки, пишет газета Rzeczpospolita.

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«Импортный уголь имеет серьезные недостатки. Оптовики боятся его продавать. Калорийность импортного угля меньше, чем отечественного. Полякам понадобится больше угля, чем рассчитывали. ‹...› Импортный энергетический уголь может лишь в минимальной степени заменить российский и отечественный для нужд индивидуальных потребителей», — пишет издание.

Издание отметило, ссылаясь на информацию представителей угольной отрасли, что из каждой тонны энергетического угля после просеивания остается лишь от 10% до 20% продукта, пригодного для продажи индивидуальным потребителям в качестве топлива. Помимо недостатков, отмечается и слишком высокая цена на этот импортный уголь.

«Я не буду продавать клиентам такой дорогой уголь, потому что клиент сожжет тонну, а тепло произведет как из 700–800 кг отечественного или российского угля. Он вернется ко мне и захочет вернуть деньги», — цитирует газета продавца из Подкарпатья.

23 июня бывший министр экономики Польши Януш Штайнхофф отметил, что стране грозят проблемы с отоплением домов предстоящей зимой из-за эмбарго на российской уголь.

15 июля издание Myśl Polska сообщило, что рынок угля в Польше начал стремительно рушиться из-за решения властей страны ввести запрет на его импорт из России и зеленой энергетической политики ЕС. На рынке возникла паника, из-за того что угля может не хватить на зиму.

22 июня газета Mysl Polska со ссылкой на главу силезско-домбровской «Солидарности» Доминика Коложа сообщила, что зимой Польше грозит нехватка топливного угля. По его мнению, увеличить добычу угля до отопительного сезона невозможно. Даже если вложить в этот вопросы миллиарды злотых, отметил Колож, эффект может появиться лишь в начале весны 2023 года.

6 июня издание Polsat News сообщило, что правительство Польши предложило собирать хворост из-за высоких цен на уголь. Так, польские власти упростили порядок сбора хвороста, чтобы помочь гражданам справиться с высокими ценами на энергоресурсы.

30 марта стало известно, что Польша решила полностью отказаться от поставок угля и нефти из России. А в мае Польша также решила досрочно отказаться от поставок природного газа из России.

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