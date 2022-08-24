Минобороны: три украинские бригады на донецком направлении потеряли 600 человек

В результате наступательных действий союзных войск потери действовавших на Донецком направлении трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили более 600 человек. Об этом 24 августа сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Потери понесли 68 пехотно-егерская, 66 механизированная и 56 мотопехотная бригады.

«Кроме того, около 160 военнослужащих 66-й механизированной бригады отказались принимать дальнейшее участие в дальнейших боевых действиях. Командованием оперативно-тактической группы ВСУ «Донецк» принято решение о выводе данных соединений из-за потери боеспособности c занимаемых позиций в тыловые районы», — добавил Конашенков.

Также, по его словам, Воздушно-космические силы (ВКС) РФ высокоточным оружием поразили пункт временный дислокации 72-й механизированной украинской бригады в районе Константиновки Донецкой Народной Республики.

«Уничтожено около 80 националистов и восемь единиц военной техники», — подчеркнул представитель российского ведомства.

21 августа в Минобороны РФ сообщили о ликвидации в районе Цукурино пункта временной дислокации боевиков «Правого сектора» (организация признана террористической и запрещена в РФ).

20 августа Конашенков рассказал, что ударами ВКС РФ в Днепропетровской области практически полностью был уничтожен украинский батальон, не менее 200 националистов были убиты и более 150 ранены.

По данным Минобороны России на 24 августа, за все время спецоперации по защите Донбасса уничтожено: 268 украинских самолетов, 148 вертолетов, 1803 беспилотников, 4382 танка и других боевых бронированных машин, 369 зенитных ракетных комплексов, 819 боевых машин реактивных систем залпового огня.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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