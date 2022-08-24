Двухлетний ребенок погиб при падении из окна в Чите
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели двухлетнего ребенка при падении из окна. Предполагается, что малыша оставили у открытого окна без присмотра.
Трагедия произошла вечером 23 августа на улице Бутина. По данным следствия, мальчик выпал с высоты девятого этажа и скончался на месте. Об этом сообщает ИА ChitaMedia.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Ведется опрос родителей и других родственников ребенка. Следователи назначили проведение судебно-медицинской экспертизы.
Ночью 21 августа в Челябинске двое малолетних детей выпали с балкона на третьем этаже. Брат и сестра трех и пяти лет остались ночью одни, испугались и пошли искать маму. У пострадавших диагностированы травмы различной степени тяжести.