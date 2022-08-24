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Политолог оценила шансы Трасс стать премьером Британии после слов о ядерном оружии

Политолог Еремина назвала низкими шансы Трасс стать премьером после слов о ядерном оружии
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Фото: REUTERS/Phil Noble
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Профессор СПбГУ, доктор политических наук Наталья Еремина оценила шансы главы МИД Великобритании Лиз Трасс стать премьер-министром страны после слов о готовности применить ядерное оружие в случае необходимости.

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В беседе с Lenta.Ru в среду, 24 августа, политолог назвала шансы Трасс стать премьером низкими, а ее заявление — свидетельством политической незрелости.

«Это вопиющее заявление, наоборот, должно перечеркнуть все ее надежды на то, что она станет премьер-министром Великобритании», — отметила Еремина.

По ее словам, подобные заявления должны быть к чему-то привязаны, а просто бросаться такими высказываниями недопустимо.

«Это показывает, что она абсолютно ни в каком виде не готова быть премьер-министром. Человек всему миру фактически угрожает ядерной войной ради интересов Великобритании», — подчеркнула профессор.

По словам Натальи Ереминой, заявление было рассчитано именно на политиков, а не на граждан Соединенного Королевства.

«Она считает, что такая бравада ей поможет, ее поддержат коллеги-консерваторы. Я думаю, публику, наоборот, это очень сильно смутит», — поделилась политолог.

Она высказала мнение, что таким образом Трасс пытается понравиться своим коллегам, у них есть антироссийский консенсус «и они на нем играют».

Свое заявление глава МИД Великобритании Лиз Трасс сделала на встрече с членами Консервативной партии в Бирмингеме 23 августа.

«Я думаю, что это важная обязанность премьер-министра. Я готова сделать это», — ответила она на вопрос о готовности нажать ядерную кнопку, пишет kp.ru.

Великобритания входит в «ядерную пятерку» вместе с Россией, США, Францией и Китаем. Лондон обладает 225 ядерными боеголовками.

Ранее в августе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш ранее заявил, что в настоящее время риск ядерного конфликта из-за геополитической напряженности стал самым высоким за последние десятилетия, отмечает RT.

20 июля стало известно, что Лиз Трасс и экс-глава Министерства финансов Великобритании Риши Сунак вышли в финальный раунд борьбы за пост британского премьера, отмечает телеканал «360». По итогам пятого раунда внутрипартийного голосования Трасс получила 111 голосов, Сунак — 137, пишет Life.ru. Победителя в последнем туре определят члены Консервативной партии. Результаты будут известны 5 сентября, пишет НСН.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о намерении покинуть свой пост 7 июля на фоне правительственного кризиса и увольнения свыше 50 политиков.

Как напоминает телеканал «Звезда», ранее читатели британской газеты The Guardian раскритиковали деятельность Лиз Трасс. По их мнению, на посту премьер-министра она будет хуже Бориса Джонса, а страна окажется в еще большей беде. Читатели издания также уверены, что с Трасс в стране будет царить рецессия, высокая инфляция и еще большая бедность. Также они опасаются увеличения неравенства в обществе.

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