Автомобиль столкнулся с локомотивом на переезде в Рязанской области
В Рыбновском районе Рязанской области на железнодорожном переезде автомобиль столкнулся с локомотивом. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.
Инцидент произошел около 9 утра 24 августа на перегоне Макеево — Рыбное. Как уточняет РИА «7 новостей», легковая машина выехала на переезд перед приближающимся локомотивом. Машинист подал звуковые и световые сигналы, а затем применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.
Происшествие не повлияло на расписание и движение поездов, пишет 62INFO.ru. Обстоятельства случившегося устанавливаются, информация о пострадавших уточняется.
20 июля в Амурской области три человека стали жертвами ДТП с участием поезда и легкового автомобиля. Столкновение произошло на железнодорожном переезде в границах перегона Украина — Белогорск Забайкальской железной дороги.